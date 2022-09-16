Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников прокуратуры Краснодарского края с 85-летием со дня основания

Глава региона вручил ветеранам почетные грамоты и благодарности главы администрации Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края отметила 85 лет со дня основания. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников регионального надзорного органа.

Как отметил глава региона, краевая прокуратура является надежной опора для региона, гарантом правопорядка в каждом муниципалитете.

– Сегодня мы переживаем ответственный период, когда необходимо сохранить устойчивость экономики края. Решение задач ложится на плечи прокуроров. Важно сосредоточить усилия на социальной защищенности граждан, в том числе детей-сирот, ветеранов, многодетных семей. Люди идут к вам за правдой и уверены, что добьются справедливости. Благодарен за честный труд, верность профессии и бескомпромиссность, - поздравил сотрудников прокуратуры Вениамин Кондратьев.

На торжественном мероприятии в честь юбилейной даты состоялось награждение ветеранов надзорного органа. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарности главы администрации.