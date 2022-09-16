Теперь машина находится на штрафстоянке Фото: krd.ru

Полиция Краснодара забрала грузовик у нелегального мусорщика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Как выяснилось, владелец машины собирал отходы в машину, перевозил и выбрасывал в неположенном месте – на улице Средней. Теперь автомобиль «черного» перевозчика мусора находится на штрафстоянке. Тем временем организована проверка.

Всего за июль и август в Краснодаре составили 37 протоколов за сброс мусора на земельных участках и выдали четыре предписания собственникам земель. Кроме того, в городе убрали 63 стихийные свалки, которые занимали почти 760 тысяч квадратных метров.

- По информации городского УМВД, зафиксированы выброс строительного мусора в поселке Индустриальном, на пересечении улиц Выселковской и Бульвара Надежды. Полицейские обязали нарушителя собрать отходы обратно в машину и составили административный протокол, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас полиция проверяет еще два возможных случая по сбросу мусора в неположенных местах. Причастными к порче земли могут быть две фирмы, которые занимались сортировкой отходов в поселках Индустриальном и Дружелюбном.