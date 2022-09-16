Организована проверка Фото из архива КП

ГИБДД организовала проверку после информации о наезде на троих детей в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по республике Адыгея.

О ДТП стало известно после публикаций в социальных сетях. В полиции уточнили, что заявления и сообщения по поводу аварии от жителей не поступали.

Само происшествие произошло в среду, 14 сентября, по улице Чкалова. Известно, что автомобиль наехал здесь на троих детей.

- О данном факте доложено руководству МВД по республике. Госавтоинспекции дано поручение провести проверку, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.