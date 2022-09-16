За превышение должностных полномочий и служебный подлог возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, в августе трое сотрудников ППС задержали 40-летнего сочинца. Полицейские заподозрили, что мужчина употреблял наркотики. Скрутив жителя, они на время поместили его в комнату для административно задержанных. Но оснований для этого не было – полицейские незаконно лишили свободы мужчину.

Чтобы сделать ситуацию правдоподобной, сотрудники составили на задержанного незаконный административный протокол о мелком хулиганстве.

- Прокуратура направила в следственный отдел материалы проверки, по результатам рассмотрения которых в отношении трех сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и специальных средств» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Теперь сотрудникам грозит до 10 лет колонии.

- Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры района, - добавили в пресс-службе ведомства.