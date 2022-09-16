Фестиваль семейных традиций пройдет «Атамани». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В «Атамани» 17 сентября пройдет краевой фестиваль семейных традиций. Он соберет лучших кузнецов Кубани. Они покажут свое мастерство, а также помогут всем желающим сделать подкову на счастье.

- Более двадцати различных фестивалей запланировано в "Атамани" в этом сезоне. Планируется, что сезон продлится до конца октября. Он завершится традиционным краевым праздником «День станицы Атамань», - сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Уточняется, что молодежь от 14 до 22 лет могут посетить "Атамань" по Пушкинской карте. Ее можно зарегистрировать на портале Госуслуги или через мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

Подробный график фестивалей на этот год доступен на сайте выставочного комплекса.