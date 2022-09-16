В «EXPO 2022» участвуют десять предприятий Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Десять предприятий Кубани участвуют в торгово-промышленном форуме в Армении. «EXPO 2022» открылся 16 сентября в Ереване. Центр поддержки экспорта Краснодарского края вместе с краевым департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства организовали большой коллективный стенд региона.

- Кубань нацелена на расширение торгово-экономических отношений. Также мы хотим создать новые деловые связи с Арменией. Уверен, что этот визит позволит вывести наше партнерство на новый уровень, - сообщил руководитель регионального департамента Василий Воробьев.

Уточняется, что главной выставкой на территории Армении считается «Armenia EXPO». В этом году компании Кубани в шестой раз будут принимать участие в мероприятии.

Кроме того, у Краснодарского края давние торгово-экономические отношения с Арменией. Этот целевой рынок очень привлекателен для кубанских экспортеров.