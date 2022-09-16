Одного из четырех участников секса на пляже в Туапсе, где отдыхали дети, арестовали на сутки

За решеткой нарушитель проведет всего сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одному из четырех участников секса на пляже в Туапсе, где отдыхали дети, назначили административный арест. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Напомним, этот громкий случай произошел на побережье Черного моря около пансионата «Южный» в минувшие выходные. По словам одной из женщин, компания туристов публично занималась сексом. При этом их не смущало то, что рядом находились маленькие дети.

- Туапсинский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, который составили в отношении 58-летнего жителя Москвы, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Из материалов, представленных суду, следует, что полицейский во время мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на которой группа голых людей ведет себя вызывающе и непристойно. Одного из них позднее разыскали.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, - добавляют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Ему назначили наказание в виде суток ареста.

Уже в субботу, 17 сентября, его выпустят на свободу.