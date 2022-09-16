В парках Краснодара пройдут семейные выходные. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В парках Краснодара 17 и 18 сентября пройдут семейные выходные. Для детей и их родителей устроят спортивные соревнования, различные мастер-классы, концерты, викторины и патриотические мероприятия. Все это пройдет в городских парках на центральных площадках.

- Семейные выходные откроются просветительской программой «Час песни моего Отечества». Она пройдет 17 сентября с 10:00 до 11:00 в Чистяковской Роще. Также программа ожидается в парке имени 30-летия Победы, на Солнечном Острове и в Городском Саду, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что они посвящены предстоящему 229-летию Краснодара и 85-й годовщине со Дня образования Краснодарского края.

В воскресенье вечером в Чистяковской Роще, Городском Саду и Солнечном Острове лучшие творческие коллективы города выступят с концертной программой.

Подробную информацию о мероприятиях и местах их проведения можно узнать на сайте.