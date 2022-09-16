В Краснодаре отремонтировали дорогу в районе школы на ул. им. Адмирала Крузенштерна

По ул. им. Лаперуза завершили грейдирование дороги. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре отремонтировали дорогу в районе школы на улице имени Адмирала Крузенштерна. Ее привели в порядок застройщики этой территории вместе с Ассоциацией Девелоперов Кубани.

- Грейдирование дороги удалось выполнить в кратчайшие сроки. Работы велись практически круглые сутки. В скором времени этот отрезок заасфальтируют. Соответствующий проект уже готов, - сообщила руководитель Ассоциации Девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова.

Уточняется, что на участке расчистили и уплотнили основание земельного полотна. Также от улицы имени Комарова до улицы Дорожной обновили и утрамбовали гравийное покрытие.

Протяженность обновленного участка составила более 1,5 километра. Ее ширина — 6 метров.

Кроме того, сейчас расчищают территории для последующего обустройства тротуара по улице имени Лаперуза. Он будет стоять от улицы Комарова до улицы Адмирала Серебрякова. Его протяженность составит 2,8 километра. Ширина — 2,25 метра.