Владелец «Абрау-Дюрсо» покидает должность бизнес-омбудсмена РФ. Пост уполномоченного по защите прав предпринимателей занимал Борис Титов на протяжении двух сроков подряд.

- Полномочия закончились. Эту эстафету должны перенять другие. Ответ на этот вопрос, кто следующий омбудсмен, является абсолютной прерогативой президента, - сообщил Борис Титов.

Политик уточнил, что на должность обсуждается много кандидатур. Но по его мнению, новый уполномоченный должен быть из числа предпринимателей.

Еще в июне полномочия Бориса Титова закончились. Он будет координировать работу аппарата до назначения нового уполномоченного.