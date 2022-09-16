Мальчика забрали из семьи после ареста матери Фото из архива КП

Младшего сына женщины, убившей малыша 16-летней дочери на Кубани, поместили в соцучреждение. Мальчика забрали из семьи после ареста обвиняемой.

- Второй ребенок женщины помещен в соцучреждение, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Тем временем уголовное дело в отношении 40-летней женщины передали в суд.

Напомним, трагедия произошла в 2021 году в Славянске-на-Кубани. Обвиняемая, узнав о беременности своей 16-летней дочери, пыталась всячески избавиться от будущей внучки. Но девочка после неудавшихся попыток матери спровоцировать выкидыш родила здорового ребенка.

Тем временем, уже будучи бабушкой, женщина пошла на крайние меры. По данным следствия, она и задушила ребенка. А спустя несколько дней от кровотечения умерла и 16-летняя молодая мама. Тело же малыша позже нашли в уличном туалете.

Теперь женщину будут судить за причинение смерти по неосторожности дочери и убийство ее ребенка.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - ранее сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.