Фестиваль «Хлеб да Соль» будет работать до 25 сентября. Фото: Станислав Телеховец/krd.ru

В Краснодаре открылся фестиваль «Хлеб да Соль». Он будет работать до 25 сентября. Посетить фестиваль можно каждый день с 10:00 до 23:00.

- В эти субботу и воскресенье для жителей и гостей города выступят творческие коллективы с музыкальными композициями. В южную столицу приедет группа Fellini из Анапы и ансамбль песни и танца «Весна» из Северского района. Также выступят коллективы из Краснодара «Авансцена» и «Берега», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что для гостей ко Дню города на Пушкинской площади развернулись колоритные ярмарочные площадки. Кроме того, в выходные дни будут работать интерактивные локации.

На ярмарке любой желающий сможет попробовать мясные деликатесы. Например, ягоды, мед, восточные специи, грибы. Также изделия ручной работы, изготовленные местными производителями и блюда в ресторанном дворике ярмарки.