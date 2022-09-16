На пляже в Алексиноовая появилась новая инсталляция. Фото: oleg_gareev.

На пляже в Новороссийске появилась скульптура голых девушек в стрингах. Ее создал резчик по дереву Валерий Андреев. Установили инсталляцию на мысе Суджук.

Сделанные из дерева девушки имеют разный цвет кожи. Видимо, для работы автор выбирал разные материалы. Три туристки смотрят на море, при этом к остальным отдыхающим они сидят спинами, чтобы скрыть самые любопытные места. Потому что верх от купальника Валерий Андреев им просто забыл добавить. На девушках одеты буквально только две веревки. Зато загар покрывает максимальную часть тела.

Местные жители и гости города очень довольны новой скульптурой. Люди восхищаются тремя туристками и автором, который продолжает украшать мыс Суджук.