Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 4:00

Главные новости Краснодара за 17 сентября: участника секса на пляже задержали, пациент обезвредил мужчину, когда тот напал с ножом на врача

Собрали главные новости Краснодара за 17 сентября
Оксана КАДОЧНИКОВА
Участник публичного секса выйдет на свободу 17 сентября.

Участник публичного секса выйдет на свободу 17 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одного из четырех участников секса на пляже в Туапсе, где отдыхали дети, арестовали на сутки. Такое решение вынес суд.

Младшего сына женщины, убившей малыша 16-летней дочери на Кубани, поместили в соцучреждение. Саму мать будут судить.

Пациент в больнице Армавира обезвредил мужчину, когда тот напал с ножом на врача. Остановить вооруженного местного жителя сумел 32-летний Анатолий Торлин, который ждал своей очереди.

В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Сотрудникам ППС грозит до 10 лет тюрьмы.