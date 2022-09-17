Главные новости Краснодара за 17 сентября: участника секса на пляже задержали, пациент обезвредил мужчину, когда тот напал с ножом на врача

Участник публичного секса выйдет на свободу 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одного из четырех участников секса на пляже в Туапсе, где отдыхали дети, арестовали на сутки. Такое решение вынес суд.

Младшего сына женщины, убившей малыша 16-летней дочери на Кубани, поместили в соцучреждение. Саму мать будут судить.

Пациент в больнице Армавира обезвредил мужчину, когда тот напал с ножом на врача. Остановить вооруженного местного жителя сумел 32-летний Анатолий Торлин, который ждал своей очереди.

В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Сотрудникам ППС грозит до 10 лет тюрьмы.