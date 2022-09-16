Ураганный ветер до 22 м/с прогнозируется в Крымском районе Кубани

В Крымском районе в выходные поднимется ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ураганный ветер до 22 метров в секунду прогнозируется в Крымском районе Кубани. В эти выходные, 17 и 18 сентября, в районе высока вероятность возникновения ЧС.

- В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий, которые связаны с нарушением в работе транспорта и обрывом линий электропередачи и связи. Также с обрушением слабо укрепленных конструкций, таких как рекламные щиты, крыши зданий различного назначения и падения деревьев, - сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Уточняется, что в указанный период лучше обходить слабо укрепленные конструкции и шаткие строения.

Кроме того, под рекламными щитами и деревьями не стоит парковать машины. Также опасно стоять под линией электропередачи при сильном ветре.