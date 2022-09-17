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Общество17 сентября 2022 4:16

Гидрометцентр Кубани спрогнозировал температуру морской воды на 17 сентября

Комфортная температура сохраняется в Туапсе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Гидрометцентр Кубани спрогнозировал температуру морской воды на 17 сентября. Теплее всего в Туапсе. В городе водная гладь прогреется почти до + 25 градусов, холоднее на градус в Сочи. Море пока не остыло у берегов Новороссийска. В городе-герое температура воды составит +23 градуса.

На остальных курортах холоднее. В Анапе и Геленджике вода в субботу будет держаться на отметке + 22 градусов.

На Азовское побережье приближение осени чувствуется сильнее.

- Температура моря в Темрюке будет достигать +19 градусов, в Ейске и Приморско-Ахтарске + 17 градусов, - отметили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.