Американские белые бабочки заведись на Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В трех районах Кубани ввели карантин. В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе американские белые бабочки основали целые колонии. В результате этого ввели ограничения. Они действуют на территории общей площадью около тысячи гектаров.

- Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория выдала соответствующие заключения.

Меры по локализации и уничтожению очагов популяции карантинных насекомых разработали в управлении Россельхознадзора. Инструкции направили землепользователям. Это коснулось только тех владельцев, на чьих территориях обосновались вредители, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Уточняется, что скопления карантинных вредителей обнаружили во время мониторинга фитосанитарного состояния территорий специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Кроме того, 15 сентября в Славянске-на-Кубани от комаров будут обрабатывать зеленые зоны. Специалисты намерены очистить сквер «Молодёжный», Северный парк, парк «40-летия Победы» и сквер «Аллея любви». В течение нескольких дней после обработки местных жителей просят находиться подальше от этих мест.