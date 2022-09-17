Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пять ярмарок выходного дня работают в Краснодаре 17 сентября. Приобрести продукцию местных фермеров по выгодным ценам можно с 8 до 15 часов. На торговые точки привезли 90 тонн овощей, фруктов, ягод, орехов и меда из Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского и Тимашевского районов.

- На каждой ярмарке организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, а также ведется мониторинг соблюдения правил торговли, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки работают на Одесской (вблизи дома № 48), Бургасской (вблизи дома № 31/1), Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 26), Героя Яцкова (вблизи дома № 11) и Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).