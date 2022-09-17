В Краснодаре на Главной городской площади пройдет концерт в честь 85-летия края

Краснодарцев и гостей города приглашают на концерт в честь 85-летия образования региона. Фото: krd.ru.

17 сентября в 18:00 на Главной городской площади Краснодара пройдет концерт, посвященный 85-летию образования Краснодарского края.

– Его откроет гимн Краснодарского края в исполнении трех коллективов: Государственного академического Кубанского казачьего хора, хора Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко и сводного детского хора Кубани, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Программа концерта будет состоять из блоков, посвященных разным вехам истории Краснодарского края и его современным достижениям. На сцену на Главной городской площади выйдут почетный караул Кубанского казачьего войска, курсанты высшего училища имени генерала армии Штеменко и воспитанники кадетских школ, а также артисты филармонии, творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова, Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького, краевого театра кукол, Театра защитника Отечества и другие коллективов.