Чемпионат для людей с ограниченными возможностями стартует на Кубани 19 сентября

Всего в серии мероприятий поучаствуют 87 конкурсантов в трех возрастных категориях. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Подготовительный этап чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет на базе 11 учебных учреждений Армавира, Новороссийска, Краснодара и Новокубанска. Всего в серии мероприятий поучаствуют 87 конкурсантов в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты.

- Из-за эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 года, который должен был пройти в Москве, перенесли на 2022 год. Поэтому в «Абилимпиксе» примут участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чемпионат пройдет в двух форматах. В 39 компетенциях соревнования состоятся с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате. По основным 40 конкурс пройдет с 28 по 31 октября в Москве.