В доме жителя Усть-Лабинского района нашли 12 кустов конопли и 100 граммов марихуаны

24-летний парень выращивал коноплю во дворе для личного употребления Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские Усть-Лабинского района получили информацию о том, что местный житель занимается выращиванием конопли. При проверки эти сведения подтвердились.

- В результате осмотра домовладения подозреваемого в хозяйственных постройках полицейские обнаружили около 100 граммов марихуаны и 12 кустов наркосодержащих растений, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 24-летний парень выращивал коноплю во дворе для личного употребления. Пока идет следствие, ему назначена подписка о невыезде.