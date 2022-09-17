Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 7:02

В доме жителя Усть-Лабинского района нашли 12 кустов конопли и 100 граммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
24-летний парень выращивал коноплю во дворе для личного употребления

24-летний парень выращивал коноплю во дворе для личного употребления

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские Усть-Лабинского района получили информацию о том, что местный житель занимается выращиванием конопли. При проверки эти сведения подтвердились.

- В результате осмотра домовладения подозреваемого в хозяйственных постройках полицейские обнаружили около 100 граммов марихуаны и 12 кустов наркосодержащих растений, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 24-летний парень выращивал коноплю во дворе для личного употребления. Пока идет следствие, ему назначена подписка о невыезде.