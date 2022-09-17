Экспозиция региона является одной из самых больших на мероприятие. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На международной выставке мебели в Крыму участвуют 16 кубанских производителей. Экспозиция региона является одной из самых больших на мероприятие.

- Наши производители демонстрируют мебель для гостиных, столовых и ванных комнат, а также плетенную мебель из ротанга и венскую – из бука, дизайнерские обои и фрески, – рассказал исполняющий обязанности руководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой. -Такие выставочные мероприятия позволяют не только укреплять межрегиональное сотрудничество, но и презентовать гостинично-ресторанному бизнесу Крыма высокое качество кубанской продукции, доступной по конкурентоспособной цене.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мероприятие проводят в 12-ый раз. Для мебельного рынка это отличная возможность для объединения производителей дизайнеров и ведущих специалистов. Кроме того, на выставке можно увидеть коллекцию российской мебельной моды.