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Общество17 сентября 2022 7:50

В Краснодарский край привезут частицу пояса Богородицы

Поклониться святыне можно будет только один день – 21 сентября
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Прикоснуться к частице пояса Богородицы можно будет 21 сентября в Выселках. Фото: сайт митрополии.

Прикоснуться к частице пояса Богородицы можно будет 21 сентября в Выселках. Фото: сайт митрополии.

Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы доставят в Тихорецкую епархию на следующей неделе. Святыня будет всего один день находиться в храме Рождества Пресвятой Богородицы станицы Выселки.

Православная реликвия будет доступна верующим в Рождественском храме станицы Выселки с 8:00 21 сентября.

– После литургии перед ковчегом каждый час будут проводить молебны с чтением акафиста, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Тихорецкой епархии Кубанской митрополии. – Затем верующие смогут приложиться к ковчегу с частицей пояса Богородицы, который покинет храм в 19:00.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала, что в Краснодаре верующие могли поклониться мощам Сергия Радонежского.