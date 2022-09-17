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Общество17 сентября 2022 8:05

У жителя Павловского района изъяли более тонны нелегального пива

Мужчина продавал алкоголь без разрешающих документов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Житель Павловского района занимался нелегальной продажей алкоголя

Житель Павловского района занимался нелегальной продажей алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Павловского района занимался нелегальной продажей алкоголя. На время разбирательства у мужчины изъяли более тонны пива.

- В торговом объекте, расположенном в станице Павловской, 41-летний местный житель продавал пиво без разрешительных документов, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края. - По итогам проведения административного расследования материалы будут переданы в суд для принятия решения в установленном законом порядке.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в доме жителя Усть-Лабинского района нашли 12 кустов конопли и 100 граммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.