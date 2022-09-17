У жителя Павловского района изъяли более тонны нелегального пива

Житель Павловского района занимался нелегальной продажей алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Павловского района занимался нелегальной продажей алкоголя. На время разбирательства у мужчины изъяли более тонны пива.

- В торговом объекте, расположенном в станице Павловской, 41-летний местный житель продавал пиво без разрешительных документов, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края. - По итогам проведения административного расследования материалы будут переданы в суд для принятия решения в установленном законом порядке.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в доме жителя Усть-Лабинского района нашли 12 кустов конопли и 100 граммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.