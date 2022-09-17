На Кубани за сутки COVID-19 заболел 1581 человек

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 14 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани за сутки выявили 1581 новый случай заболевания COVID-19. Самому младшему из пациентов - два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре заболели 609 человек, Сочи - 89,в Новороссийске - 84, в Армавире и Павловском районе - по 49, в Тимашевском - 48, в Горячем Ключе - 46, в Абинском муниципалитете - 44, в Тбилисском - 43, в Динском - 41. 33 инфицированных в Анапе, 32 - в Тихорецком районе, по 30 - в Кавказском и Славянском, 28 - в Выселковском, по 22 - в Красноармейском, Мостовском и Северском, 21 - в Лабинском.

В Каневском районе прибавилось 19 пациентов, 16 - в Ейском, по 15 - в Апшеронском, Крымском, Курганинском и Новокубанском, по 14 - в Брюховецком, Гулькевичском и Успенском, 13 - в Туапсинском, 12 - в Геленджике и 11 - в Калининском муниципалитете.

- В Кореновском и Приморско-Ахтарском районах по 9 новых пациентов, в Темрюкском и Щербиновском - по 8, в Ленинградском - 7, в Белоглинском - 6, в Отрадненском - 5. По 4 случая COVID-19 выявили в Белореченском и Новопокровском районах, 3 - в Крыловском, 2 - в Усть-Лабинском, 1 - в Кущевском, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 14 человек. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 1324 человека.