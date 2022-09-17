На Кубани синоптики прогнозируют суперлето с 17 по 19 сентября

С 17 по 19 сентября температура воздуха в регионе раскалится до 38 градусов тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Кубани синоптики прогнозируют суперлето. С 17 по 19 сентября температура воздуха в регионе раскалится до 38 градусов тепла.

- Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае - даже до 38 градусов, - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Это просто суперлето.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», несмотря на резкий скачок температур вверх, совсем скоро на Краснодарский край обрушится похолодание. Сразу за летним теплом местных жителей ожидает возвращение осени. Столбики термометров опустятся на 10-12 градусов.