Горожане объединились и вышли на улицы, чтобы привести парки и скверы в надлежащий вид Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре проходит общегородской субботник. Горожане объединились и вышли на улицы, чтобы привести парки и скверы в надлежащий вид.

- Жители приводят в порядок парки и скверы, остановки, береговые линии, территории предприятий, учреждений, объектов культуры и спорта, дворы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», большой субботник организован в Краснодаре накануне Дня города. 24 сентября кубанской столице исполнится 229 лет.