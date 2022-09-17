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Общество17 сентября 2022 9:39

В Краснодаре проходит общегородской субботник

Присоединиться к акции может каждый желающий
Валерия ГОДОВНИКОВА
Горожане объединились и вышли на улицы, чтобы привести парки и скверы в надлежащий вид

Горожане объединились и вышли на улицы, чтобы привести парки и скверы в надлежащий вид

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре проходит общегородской субботник. Горожане объединились и вышли на улицы, чтобы привести парки и скверы в надлежащий вид.

- Жители приводят в порядок парки и скверы, остановки, береговые линии, территории предприятий, учреждений, объектов культуры и спорта, дворы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», большой субботник организован в Краснодаре накануне Дня города. 24 сентября кубанской столице исполнится 229 лет.