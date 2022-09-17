ФК «Краснодар» примет на своем поле «Химки» 18 сентября

Футбольный матч пройдет 18 сентября в рамках десятого тура Мир Российской Премьер-лиги. Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» примет на своем поле «Химки». Футбольный матч пройдет 18 сентября в рамках десятого тура Мир Российской Премьер-лиги.

- Ранее «Краснодар» и «Химки» провели семь официальных матчей. В этих встречах у «быков» две победы, три ничьи и два поражения, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», начало игры в 16:30. На протяжении матча синоптики прогнозируют ясную, теплую погоду. Столбики термометров покажут +34..+38 градусов.