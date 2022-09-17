Данная мера позволит улучшить дорожную ситуацию при выезде и въезде на Гидрострой. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на выезде с улицы Автолюбителей сделали три полосы, а на въезде одну. Данная мера позволит улучшить дорожную ситуацию при выезде утром и въезде вечером в микрорайон Гидростроителей.

- Специалисты мониторят дорожную ситуацию. При необходимости будут внесены изменения в режимы работы соответствующих светофоров, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новую разметку нанесли в ночь с 16 на 17 сентября. Ранее для облегчения движения на Гидрострое организовали прямой выезд с улицы Автолюбителей на улицу имени Мачуги, а также вступил в силу запрет левых поворотов с улицы Автолюбителей и с улицы Трудовой Славы на улицу имени Мачуги.