В аэропорту Сочи самолет в Москву вернули на стоянку

Рейс Сочи-Москва задержали до устранения неполадок на борту самолета. Фото: Архив "КП"

В аэропорту Сочи самолет, выполнявший рейс в Москву, вернули на стоянку по техническим причинам.

Вылет борта, который должен был отправиться из аэропорта курорта в аэропорт Домодедово в пять утра, был задержан на несколько часов. На время ожидания его пассажиров обеспечили питанием и водой.

– Во время подготовки к вылету экипаж сообщил о неисправности одной из систем. Пассажиры покинули салон и получили свой багаж, а техники приступили к ремонту, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи. – Планируется, что этот рейс вылетит из Сочи сегодня в 14:30.