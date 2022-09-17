Мужчина нашел сервис для быстрого заработка в интернете, однако наткнулся на мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Майкопа потерял около полумиллиона рублей из-за мошенничества на торгах. Мужчина нашел сервис для быстрого заработка. Однако наткнулся на аферистов.

- В начале августа этого года в интернете мужчина обнаружил сервис, предоставляющий возможность крупного заработка, путем вложения денег в электронные торги и осуществления ставок на бирже, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - После оформления заявки потерпевшему начали звонить неизвестные, представляющиеся менеджерами и личными консультантами при сопровождении сделок.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мошенники до последнего сулили мужчине большой успех и заработок. Поддавшись уговорам, пенсионер перевел на счета более 460 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к этому.