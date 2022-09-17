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Общество17 сентября 2022 12:04

В Сочи с 30 октября запустят прямые авиарейсы в Египет

Полеты будут выполняться ежедневно
Валерия ГОДОВНИКОВА
Авиакомпания начнет выполнять полеты на популярный египетский курорт - Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания начнет выполнять полеты на популярный египетский курорт - Шарм-эль-Шейх

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Сочи в Египет с 30 октября начнет курсировать прямой рейс. Авиакомпания начнет выполнять полеты на популярный египетский курорт - Шарм-эль-Шейх.

- Согласно расписанию, полеты по маршруту Сочи – Шарм-эль-Шейх и обратно будут выполняться на ежедневной основе, - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. - Авиакомпания будет эксплуатировать лайнеры отечественного производства Суперджет 100. Воздушные суда представлены в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 87, из которых 12 - бизнес-класса и 75 кресел класса эконом.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в настоящее время можно добраться прямыми рейсами из Сочи по семи маршрутам за рубеж. Кроме того, в октябре запустят ежедневные авиарейсы из курортной столицы в Баку, а также добавят дополнительные рейсы в Анталью.