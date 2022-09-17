В Краснодаре открылся крупнейший в стране молодежный баскетбольный центр

Самый крупный в стране молодежный баскетбольный центр открылся в поселке Колосистый под Краснодаром. Фото: Телеграм-канал главы региона.

Спортивный комплекс на участке более 12 тысяч квадратных метров расположен в поселке Колосистом на улице Звездной, 15/7. Его открытие посетили участие первый заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась, и.о. главы города Максим Слюсарев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, Президент региональной федерации баскетбола и ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, спортивная общественность и жители краевой столицы.

– Открытие тренировочного центра «Локомотива» – яркое событие не только для спортивной сферы Кубани, но и для всей России. Хочу подчеркнуть, что сегодня в регионе уделяется большое внимание спорту, – отметил Игорь Галась. – За последние пять лет в крае было построено более 100 спортивных объектов, в ближайшие два года появятся еще 70.

Новый спортивный комплекс состоит из трех крытых площадок, включая центральную с трибунами на 500 мест, а также гостиницы на 45 номеров, тренажерного зала, столовой и кафе.

На площадках новой арены провели международный мини-турнир с участием молодых талантов из «Локомотива» (Краснодар), «Тофаша» (Турция), «Зенита» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва).