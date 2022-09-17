На Кубани прошли Гречишкинские поминовения в память о подвигах казаков

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Гречишкинские поминовения в память о подвигах казаков в русско-турецкой войне прошли в Тбилисском районе. Участники мероприятия приехали из 10 районных казачьих обществ, а также кадеты, главы поселений и общественные организации.

Казаки возложили цветы у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны и прошли строем в центре станицы Тбилисской. У часовни памяти казаков и сотникам Андрея Гречишкина состоялся поминальный молебен. Погибших почтили минутой молчания. Продолжились поминовения у памятного креста, установленного возле хутора Красный Зеленчук. Там состоялся траурный митинг.

- Сегодня более полутора тысяч кубанских казаков выполняют боевые задачи на Донбассе в специальной военной операции с честью, мужеством, героизмом и достоинством, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. - Наши славные предки из сотни Андрея Гречишкина являются примером для нынешних казаков, которые сейчас защищают города и другие населенные пункты Донбасса от украинских нацистов и националистов.