Полицейские Адыгеи изъяли у жителя Краснодарского края около 20 граммов синтетических наркотиков

21-летний житель Краснодарского края хотел наладить в Майкопе поставку запрещенных веществ через закладки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Адыгеи задержала парня с 20 граммами наркотиков. 21-летний житель Краснодарского края хотел наладить в Майкопе поставку запрещенных веществ через закладки.

- Во взаимодействии с коллегами из ГИБДД, автомобиль, под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края, на котором передвигался курьер, стражи правопорядка остановили на въезде в Майкоп, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В салоне иномарки полицейские обнаружили пакет с неизвестными веществами.

По итогу экспертизы криминалисты выяснили, что в пакетах находилась соль. Вес партии составил почти 20 граммов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка на выявления всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.