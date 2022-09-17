В Сочи открылась выставка «Абхазский берег»

Работы авторов можно посмотреть до 7 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Выставка «Абхазский берег» будет проходить в Сочи до 7 октября. Она является центральной частью культурно-просветительского проекта и разместится одновременно на двух площадках курортной столицы. Посмотреть работы авторов можно в Сочинском художественном музее и на горнолыжном курорте Красная Поляна.

- «Абхазский берег» - название научно-популярного журнала, созданного просветителем Натальей Миловановой. С него началось мое пристальное внимание и жадный интерес к этой удивительной стране, к городу, к совершенно особенным людям, - рассказала куратор проекта Альбина Яруллина. - Не все художники, картины которых представлены на этой выставке, родились или живут в Абхазии, но это те творцы новой истории страны, к которым я хочу привлечь ваше внимание.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», посетители смогут увидеть картины, графические работы, а также фотографии.