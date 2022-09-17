Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 14:49

В Сочи открылась выставка «Абхазский берег»

Работы можно посмотреть в двух точках города
Валерия ГОДОВНИКОВА
Работы авторов можно посмотреть до 7 октября

Работы авторов можно посмотреть до 7 октября

Фото: Евгения ГУСЕВА

Выставка «Абхазский берег» будет проходить в Сочи до 7 октября. Она является центральной частью культурно-просветительского проекта и разместится одновременно на двух площадках курортной столицы. Посмотреть работы авторов можно в Сочинском художественном музее и на горнолыжном курорте Красная Поляна.

- «Абхазский берег» - название научно-популярного журнала, созданного просветителем Натальей Миловановой. С него началось мое пристальное внимание и жадный интерес к этой удивительной стране, к городу, к совершенно особенным людям, - рассказала куратор проекта Альбина Яруллина. - Не все художники, картины которых представлены на этой выставке, родились или живут в Абхазии, но это те творцы новой истории страны, к которым я хочу привлечь ваше внимание.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», посетители смогут увидеть картины, графические работы, а также фотографии.