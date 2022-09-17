Обновленный розарий в Сочи открыли теннисистка Елена Веснина и джазмен Игорь Бутман

Игорь Бутман на открытии розария в парке "Ривьера". Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Открытие обновленного розария в сочинском парке «Ривьера» приурочили к 85-летию образования Краснодарского края: почетные гости церемонии теннисистка Елена Веснина и джазмен Игорь Бутман заложили капсулу времени.

Розарию парка «Ривьера» больше 100 лет: он реконструирован впервые за полвека. На аллеях цветника высадили более шести тысяч роз 33 сортов, сохранив старые растения, построили фонтан и ротонды.

– На открытии розария основатель фестиваля Sochi Jazz Festival Игорь Бутман и олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина заложили «Капсулу времени 2022 года», – рассказали «КП»-Кубань» пресс-службе администрации Сочи. – В капсуле – письма и пожелания будущим поколениям, ее вскроют через 30 лет, в 2052 году.

В пресс-службе администрации Сочи добавили, что культурно-развлекательная программа в честь открытия розария в парке «Ривьера» будет идти два выходных дня.