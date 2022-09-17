Два человека пострадали после столкновения с грузовиком в Адыгее

В результате аварии пострадал 21-летний водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее два человека пострадали в ДТП. Водитель легковушки столкнулся с грузовиком на автодороге Гиагинская - Штурбино.

- Предварительно установлено, что 21-летний водитель ВАЗ-2112, при осуществлении маневра допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком ГАЗ, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате аварии пострадал 21-летний водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка. С различными травмами молодых людей доставили в республиканскую столицу. На месте работали дополнительные наряды ГИБДД.