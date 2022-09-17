В Краснодаре 17 сентября стартовал фестиваль «Не стареют душой ветераны»

В Краснодаре стартовал городской фестиваль «Не стареют душой ветераны». Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 17 сентября стартовал городской фестиваль «Не стареют душой ветераны». За два дня в городе выступят 46 вокальных, хоровых и танцевальных коллективов.

- Главная цель фестиваля - собрать на единой городской площадке наши коллективы самодеятельного народного творчества для обмена опытом и реализации творческого потенциала, - рассказала начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая. - В 2022 году, после двухлетнего перерыва наши участники снова встретились на одной сцене. Они исполнят по два разноплановых произведения, одно из которых обязательно будет посвящено воинской славе России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», зрители могут послушать и посмотреть выступления 18 сентября с 11 до 14 часов. Для местных и жителей и гостей кубанской столицы творческие коллективы исполнят свои номера в сквере имени Льва Толстого.