Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на общегородской субботник вышли почти 85 тысяч горожан в четырех округах. Волонтеры, сотрудники администраций и предприятий убрали почти 1 800 кубометров мусора. К очистке территорий также присоединились школы, детские сады, медицинские учреждения.

- Краснодарцы все вместе вышли на улицы города и сделали их гораздо чище. Призываю всех беречь наш город, выбрасывать мусор только в мусорные контейнеры — и тогда в Краснодаре всегда будет чисто, - отметил и.о. главы города Максим Слюсарев.

В городе наводят порядок уже с 29 августа. Месячник чистоты завершится накануне празднования Дня города, 23 сентября.