В Новороссийске установили рекорд России по массовой игре в шахматы

В самой массовой шахматной партии участвовали 237 игроков. Фото: Архив "КП"

В Новороссийске на Форумной площади завершился шахматный фестиваль «Сделай правильный ход – поставь России рекорд», посвященный Дню города-героя и годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков: на фестивале установили рекорд России по самой массовой игре в шахматы.

В шахматной партии на гигантской доске участвовали 237 человек, разделенные на две команды во главе с капитанами из Федерации шахмат Новороссийска. Партия длилась несколько часов. Зафиксировать достижение приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

– Рекорд удалось установить благодаря каждому зарегистрировавшемуся жителю Новороссийска, принявшему участие в самой массовой игре в шахматы, – написал в своем Телеграм-канале глава администрации города-героя Андрей Кравченко. – Спасибо всем шахматистам, вы подтвердили, что Новороссийск – лучший город.