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Происшествия17 сентября 2022 18:02

В Армавире при загадочных обстоятельствах пропал 14-летний подросток

О Никите Пройдакове ничего неизвестно с 16 сентября
Оксана КАДОЧНИКОВА
Никита пропал 16 сентября.

Никита пропал 16 сентября.

В Армавире при загадочных обстоятельствах пропал 14-летний подросток. Никита Пройдаков ушел из дома 16 сентября. В последний раз мальчика видели в центре города сегодня, 17 сентября.

- Он был одет в футболку и брюки голубого цвета, черные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Никита среднего телосложения, рост 160 см. У мальчика черные волосы.

Всех, кто знает о местонахождении подростка, просьба звонить по телефонам: 8(86137)3-20-02, 8 928 205 66 93 или 8 903 452 87 79.