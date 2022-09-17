На Кубани 18 сентября ожидается жара до +38 градусов

В воскресенье на территории Краснодарского края будет стоять летнее солнце и жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае в воскресенье ожидается суперлето. На протяжении всего дня местных жителей будут радовать солнечные лучи. Максимальный показатель днем +38 градусов.

По прогнозам, на Кубани день будет безоблачным и жарким. Столбики термометра днем покажут +34..+36°С. В юго-восточных предгорьях отметки покажут +33...+38° градусов. Температура воздуха ночью +17...+22° градусов. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с; днем 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

На Черноморском побережье день пройдет без осадков. В ночное время +19...+24 °С, в дневное +30...+35°С. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать до 20-22 м/с.

- Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем на участке Анапа-Геленджик 15-18 м/с, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.