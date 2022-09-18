Что произошло за ночь 18 сентября в Краснодарском крае: В Краснодаре неизвестный преследовал 11-летнюю школьницу

Неизвестный зашел с девочкой в подъезд

В Краснодаре неизвестный преследовал 11-летнюю школьницу. Мужчину уже разыскивают.

Бывшую судью из Краснодарского края могут привлечь за мошенничество. Глава СК Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело в отношении Елены Неженской.

В Краснодаре на общегородской субботник вышли почти 85 тысяч горожан. Жители убрали более 1,7 тысячи кубометров мусора.

Два человека пострадали после столкновения с грузовиком в Адыгее. 21-летнего водителя легковушки и его 18-летнюю пассажирку госпитализировали.