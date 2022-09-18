Такого пекла даже летом не было! В Сочи спрогнозировали сильную жару

В Сочи будет жарко Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи спрогнозировали сильную жару до +35 градусов 18 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре курорта.

- Небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха днем+30+35 С, - сообщают синоптики Гидрометцентра Сочи.

Напомним, этим летом 2022 года средняя температура воздуха на курорте составила +30 градусов. Очень жарких дней у побережья Черного моря не было. Зато ливней и наводнений в этой связи было с избытком.

К слову, жаркую погоду прогнозируют метеорологи на всей территории Краснодарского края. В Краснодаре столбики термометров раскалятся и вовсе до +38 градусов. Однако уже к середине следующей рабочей неделе Кубань ждет резкое похолодание.