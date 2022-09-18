Погода в Краснодаре 18 сентября 2022: в городе прогнозируют жару до +36

Погода в Краснодаре 18 сентября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 18 сентября синоптики обещают жителям и гостям жару. В воскресенье воздух в краевом центре прогреется до +36 градусов.

Погода в выходной действительно будет благоприятной. Кроме высокой температуры, в этот день в городе не прогнозируют и осадки.

- В Краснодаре ожидается переменная облачность и без осадков. Столбики термометров ночью поднимутся до +20 - 22 градусов, днем – до +34 – 36, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем в городе может слегка разбушеваться ветер. Его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду.