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Общество18 сентября 2022 5:36

Жители четырех улиц Краснодара остались без воды из-за аварии на водопроводе

Поломку устраняют
Светлана ОВДЕЙ
Жители четырех улиц Карасунского округа остались без воды Фото из архива КП

Жители четырех улиц Карасунского округа остались без воды Фото из архива КП

В Краснодаре жители четырех улиц временно остались без воды. Отключение произошло из-за аварии на водопроводе в Карасунском округе.

- Причиной стала утечка холодного водоснабжения по улице Фадеева, 419, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без воды на время работ остаются жители улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.

На месте аварии уже работает бригада специалистов. Время, через которое в дома жителей вернут воду, уточняется.