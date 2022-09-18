Жители четырех улиц Краснодара остались без воды из-за аварии на водопроводе

Жители четырех улиц Карасунского округа остались без воды Фото из архива КП
В Краснодаре жители четырех улиц временно остались без воды. Отключение произошло из-за аварии на водопроводе в Карасунском округе.
- Причиной стала утечка холодного водоснабжения по улице Фадеева, 419, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, без воды на время работ остаются жители улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.
На месте аварии уже работает бригада специалистов. Время, через которое в дома жителей вернут воду, уточняется.