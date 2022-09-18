Подростка искали почти двое суток Фото из архива КП

В Армавире завершены поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 14-летнего подростка. Школьника искали по всему городу почти двое суток.

Как рассказали в семье, мальчик ушел из дома 16 сентября и не вернулся. Тогда родители подростка забили тревогу. После безуспешных попыток разыскать ребенка они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

- Он был одет в футболку и брюки голубого цвета, черные кроссовки, - сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Во время поисков выяснилось, что на следующий день после исчезновения подростка видели в центре города. Подтвердилось это и после просмотра камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как пропавший мальчик шел по одной из улиц.

Спустя почти двое суток его удалось разыскать.

- Мальчик жив. С ним все в порядке, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Подростка уже передали семье. Где все это время находился мальчик, волонтеры не уточняют.