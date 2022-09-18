Вениамин Кондратьев: Вместе мы делаем все, чтобы Краснодарский край был опорой России

На концерте выступили краевые творческие коллективы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошел праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня основания Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей и гостей региона с юбилейной датой.

Как отметил глава региона, Кубань пережила немало испытаний, но трудности делали регион еще сильнее.

– Сегодняшний праздник объединяет в одну семью всех, кто родился на прекрасной кубанской земле, и тех, для кого она стала домом, местом для надежд и свершений. Вместе мы стремимся, чтобы в регионе было комфортно работать и учиться, строить будущее, создавать семьи. Продолжая дело предков, прикладываем свои умения и таланты для того, чтобы Кубань гордо называла себя житницей, здравницей и опорой России. Спасибо за ваш труд, сопричастность к судьбе нашего края и страны. С праздником! – сказал Вениамин Кондратьев на праздничном концерте.

На Главной городской площади Краснодара в субботу, 17 сентября, собрались почти 10 тысяч жителей и гостей края. Здесь в честь 85-летия Кубани выступили городские и краевые творческие коллективы.