В Краснодаре почти месяц ищут 18-летнего парня

Поиск ведется уже почти месяц

В Краснодаре почти месяц ищут 18-летнего Алексея Попова. Об этом сообщают волонтеры "Лиза Алерт". Парень вышел из дома 21 августа и не вернулся.

Более того, родные не знают, во что он был одет.

Однако приметы известны. Рост Алексея 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Волонтеры просят связаться по телефонам 89298294558, 88007005452 всех, кому хоть что-то известно.

Напомним, 14-летнего подростка, пропавшего накануне в Армавире, нашли.